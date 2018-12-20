В Стрельне угнали иномарку за 2,2 млн рублей

Выясняются обстоятельства произошедшего.

В ночь на 25 января в Петродворцовом районе Петербурга угнали элитную иномарку.

Как сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 37-летняя жительница посёлка Стрельна обратилась в полицию с заявлением о том, что в период с 23:00 24 января по 2:00 25 января неизвестный похитил находившийся в её пользовании автомобиль марки Subaru Forester 2018 года выпуска. Транспорт был приобретен в лизинг, ущерб оценен в 2,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража, совершённая в особо крупном размере".