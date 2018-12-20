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В Стрельне угнали иномарку за 2,2 млн рублей
Сегодня, 17:48
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TretyakovaS

В Стрельне угнали иномарку за 2,2 млн рублей

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Выясняются обстоятельства произошедшего.

В ночь на 25 января в Петродворцовом районе Петербурга угнали элитную иномарку. 

Как сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 37-летняя жительница посёлка Стрельна обратилась в полицию с заявлением о том, что в период с 23:00 24 января по 2:00 25 января неизвестный похитил находившийся в её пользовании автомобиль марки Subaru Forester 2018 года выпуска. Транспорт был приобретен в лизинг, ущерб оценен в 2,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража, совершённая в особо крупном размере".

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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