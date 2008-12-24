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В Стрельне снесут незаконно построенные дома и баню
Сегодня, 17:44
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nadiputintseva
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В Стрельне снесут незаконно построенные дома и баню

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По суду два самостроя в Стрельне пойдут под снос.

В поселке Стрельна Ленинградской области суд постановил снеси объекты незаконного строительства, сообщает 7 декабря Ктостроит.ру.

Два собственника решили построить дома  и баню без соблюдения градостроительных норм и правил. Нарушение обнаружила администрация Петродворцового района и обратилась в Госсройнадзор  Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения дела.

Суд постановил снести постройки, так как они возводятся без разрешения на строительство, а также не соответствуют нормам пожарной безопасности.  Помимо этого, в соответствии с законом Санкт-Петербурга № 820-7 от 24.12.2008 на участок распространяется действие охранной зоны ЗРЗ 2-14. Перед началом работ собственники должны были получить заключение КГИОП.

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Теги: дома под снос , новости спб
Категории: Новости СПб

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