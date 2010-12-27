В Старой Ладоге пытались обчистить банкомат

Злоумышленникам удалось только отжать дверцу аппарата, и сработала сигнализация.

В Старой Ладоге злоумышленники покусились на банкомат. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", аппарат установлен в магазине "Район", который находится в доме 25 по Волховскому проспекту. Злоумышленники проникли в магазин накануне в половине четвертого утра. Преступники разбили окно на первом этаже.

Неустановленным инструментом злоумышленникам удалось отжать дверцу банкомата. Однако ограбление не удалось, сработала сигнализация.

Проводится проверка.