В Совфеде предложили меры по поддержке экономики в условиях пандемии

Сенаторы составили список из 44 возможных мер поддержки.

Софет Федерации предоставил свои меры по поддержке экономики условиях кризиса, вызыванного эпидемией коронавирусной инфекцией. Всего в список вошли 44 предложения, сообщает РБК.

Предлагаемые меры затронули банковскую сферу, налогооблажение, ИТ-сферу, а также программу реновации и контрсанкции против США.

В частности сенаторы предложили банкам оказывать некоторые услуги дистанционно и идентифицировать клиентов через видеосвязь. Также они предложили освободить от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года все компании пострадавших от коронавируса отраслей.

Помимо этого в документе содержится пункт, о защите абонентов от спам-рассылок с поддельных номеров и урегулировании ценообразования на услуги связи, чтобы избежать большой разницы в тарифах разных операторов.

Видео: kremlin.ru