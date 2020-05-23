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В Совфеде предложили меры по поддержке экономики в условиях пандемии

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Сенаторы составили список из 44 возможных мер поддержки.

Софет Федерации предоставил свои меры по поддержке экономики условиях кризиса, вызыванного эпидемией коронавирусной инфекцией. Всего в список вошли 44 предложения, сообщает РБК

Предлагаемые меры затронули банковскую сферу, налогооблажение, ИТ-сферу, а также программу реновации и контрсанкции против США.

В частности сенаторы предложили банкам оказывать некоторые услуги дистанционно и идентифицировать клиентов через видеосвязь. Также они предложили освободить от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года все компании пострадавших от коронавируса отраслей. 

Помимо этого в документе содержится пункт, о защите абонентов от спам-рассылок с поддельных номеров и урегулировании ценообразования на услуги связи, чтобы избежать большой разницы в тарифах разных операторов.  

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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