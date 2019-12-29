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В Совфеде оценили сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР

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Россию эта тема больше не интересует.

В Совфеде оценили высказывание Госдепартамента США о сравнении Крыма и прибалтийских республик СССР. Свою позицию журналистам RT высказал первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдет

прокомментировал спикер

Сенатор добавил, что Россию эта тема больше не интересует. Политик напомнил, что страны Прибалтики вышли из состава Советского Союза из-за его распада. Россия отпустила государства беспрепятственно.

Ранее Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса.

Видео: YouTube/Совет Федерации

Теги: крым, прибалтика, совет федерации, ссср, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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