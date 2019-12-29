В Совфеде оценили сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР

Россию эта тема больше не интересует.

В Совфеде оценили высказывание Госдепартамента США о сравнении Крыма и прибалтийских республик СССР. Свою позицию журналистам RT высказал первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдет прокомментировал спикер

Сенатор добавил, что Россию эта тема больше не интересует. Политик напомнил, что страны Прибалтики вышли из состава Советского Союза из-за его распада. Россия отпустила государства беспрепятственно.

Ранее Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса.

Видео: YouTube/Совет Федерации