Санкции будут действовать, пока РФ не покинет полуостров.

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР. Америка никогда не считала, что страны Прибалтики входили в состав Советского Союза. Это связано с тем, что государства покорили силой. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Мы никогда не соглашались, что это советские социалистические республики и законные части России прокомментировал эксперт

Аналогичной позиции Вашингтон придерживается по отношению к полуострову Крым. В Госдепартаменте США считают, что Кремлю нужно изменить подход ко внешней политике. Действующие санкции за оккупацию Крымы будут действовать до момента, пока РФ не уйдет с территории.

Ранее украинская разведка выяснила предназначение Крыма.

