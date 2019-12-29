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В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

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Санкции будут действовать, пока РФ не покинет полуостров.

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР. Америка никогда не считала, что страны Прибалтики входили в состав Советского Союза. Это связано с тем, что государства покорили силой. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Мы никогда не соглашались, что это советские социалистические республики и законные части России

прокомментировал эксперт

Аналогичной позиции Вашингтон придерживается по отношению к полуострову Крым. В Госдепартаменте США считают, что Кремлю нужно изменить подход ко внешней политике. Действующие санкции за оккупацию Крымы будут действовать до момента, пока РФ не уйдет с территории.

Ранее украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
 

Теги: крым, прибалтика, ссср, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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