Дата мероприятия будет объявлена позже.

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов через свой аккаунте в Facebook. Чиновник пояснил, что решение согласовано с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. По традиции мероприятие проводится в апреле. В 2020 году его придется отложить на более поздний срок.

О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация добавил политик

Напомним, что в деловом форуме участвуют более 4,5 тысяч человек из 100 стран мира. Их заранее предупредят о сроках проведения данного события.

Ранее украинская разведка выяснила предназначение Крыма.

Видео: YouTube/ТСН, 24 Канал, UKRAINE TODAY