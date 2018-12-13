В Советском городском поселении прошли субботники с 15 апреля по 15 мая

Субботники на территории Советского городского поселения прошли с 15 апреля по 15 мая.

В администрации Советского городского поселения отмечают, что жители выходили в этом году намного активнее, чем в прошлом. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Традиционно весенняя акция по санитарной уборке началась с уборки территории у памятника Герою Советского Союза Михаилу Александровичу Советскому, имя которого носит поселок муниципального центра.

К ежегодной весенней уборке территорий привлекались организации, предприятия и учреждения вне зависимости от формы организации и деятельности. Были вовлечены в процесс жители, старосты населенных пунктов и все специальные организации – они организовали своевременный вывоз мусора после субботника.

Субботники на территории Советского городского поселения прошли с 15 апреля по 15 мая.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО