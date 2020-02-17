В Советском городском поселении подвели итоги 2019 года и рассказали о планах на 2020-й

В Советском городском поселении подвели итоги 2019 года и рассказали о планах на 2020-й. В 2019 году бюджет поселения был исполнен с профицитом в размере 1 млн. 650,2 тыс. руб. Глава администрации Марк Карвелис отметил социальную направленность бюджета.

В 2019 году в поселении было отремонтировано свыше 20 тысяч квадратных метров дорог местного значения, приводились в порядок придомовые территории. На обеспечение людей качественным жильем администрация выделила 1.6 млн рублей, 68 млн рублей потратили на расселение аварийного МКД в Дятлово.

Среди основных задач на 2020 год Марк Карвелис назвал: обеспечение наполняемости бюджета, участие в региональных программах и лучшение качества жизни населения. В приоритете также разработка схемы газификации поселения, благоустройство общественных зон и ремонт дорог.

Видео: Piter.TV