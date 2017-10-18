Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 19:50
0
TretyakovaS
267
Код вставки плеера

В Сосновом Бору молодой парень сбил двух детей

0
 
 

Вечером 18 октября в Сосновом Бору автомобиль сбил двух маленьких детей.

Вечером 18 октября в Сосновом Бору под колеса отечественного автомобиля попали два маленьких ребенка. Об этом сообщает "Росбалт".

Трагедия произошла в 18 часов на улице Космонавтов около дома №20.

Молодой водитель (1996 года рождения) автомобиля "ВАЗ" наехал на мальчика и девочку, на вид 8-9 лет.

С многочисленными травмами детей доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка.  

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5