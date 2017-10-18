В Сосновом Бору молодой парень сбил двух детей

Вечером 18 октября в Сосновом Бору автомобиль сбил двух маленьких детей.

Вечером 18 октября в Сосновом Бору под колеса отечественного автомобиля попали два маленьких ребенка. Об этом сообщает "Росбалт".



Трагедия произошла в 18 часов на улице Космонавтов около дома №20.



Молодой водитель (1996 года рождения) автомобиля "ВАЗ" наехал на мальчика и девочку, на вид 8-9 лет.



С многочисленными травмами детей доставили в больницу.



По данному факту проводится проверка.