Вечером 18 октября в Сосновом Бору под колеса отечественного автомобиля попали два маленьких ребенка. Об этом сообщает "Росбалт".
Трагедия произошла в 18 часов на улице Космонавтов около дома №20.
Молодой водитель (1996 года рождения) автомобиля "ВАЗ" наехал на мальчика и девочку, на вид 8-9 лет.
С многочисленными травмами детей доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка.
Сегодня, 19:50
267
В Сосновом Бору молодой парень сбил двух детей
Вечером 18 октября в Сосновом Бору автомобиль сбил двух маленьких детей.
Вечером 18 октября в Сосновом Бору под колеса отечественного автомобиля попали два маленьких ребенка. Об этом сообщает "Росбалт".