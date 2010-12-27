В Сосновом Бору мужчина украл у возлюбленной 200 тысяч рублей

Деньги и драгоценности принадлежали матери девушки.

Вчера, двадцать девятого мая, в правоохранительные службы поступило обращение от сорока трех летней женщины, в котором она сообщила о том, что у нее были украдены ценные вещи. В беседе с правоохранителями она поделилась информацией о том, что отдала своей дочке порядка двухсот тысяч рублей, а также дорогие драгоценности для того, чтобы та выплатила долги кредиторам.

В это же время с девушкой проживал её молодой человек 1998 года рождения. Позже, он уехал в Новосибирск по семейным обстоятельствам, как оказалось, прихватив с собой все деньги и ценные вещи.

В настоящее время по данному делу проводится следственная проверка.