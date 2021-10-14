В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей

Мужчина грозился "отрезать голову" гостям пляжа и кричал расистские оскорбления.

Сочинское УВД проводит проверку по факту конфликта на пляже Мамайка, где, предположительно, охранник не пустил посетителей с собакой. Пострадавшие выложили ролик конфликта в сеть.

В видео можно услышать, как мужчина оскорблял людей на почве расовой и гендерной принадлежности, а также по словам авторов ролика грозился "отрезать голову". Посетители утверждают, что просто зашли на пляж прогуляться и вели себя абсолютно нормально. Они также отметили, что не понимают, как мужчине могла помешать собака "размером с белку", которую они планировали держать на руках.

В пресс-слжубе УВД города Сочи сообщили, что изучают конфликт. Авторы ролика в полицию пока не обращались.

Видео: Telegram / Подъем