На дороге организовано реверсивное движение.

В Сочи дорожные службы начали ремонт пострадавшей от оползня трассы на Мамайском перевале. Об этом журналистам сообщили представители управляющей компании "Черноморье". Сейчас специалисты организовали на участке автомобильной дороги Сочи- Джубга реверсивное движение.

В настоящее время движение грузового автотранспорта через Мамайский перевал приостановлено. Движение на пострадавшем участке идет по одной полосе. Силами ГИБДД организован реверс. пресс-служба УК

Напомним, что с понедельника движение в регионе остановлено. Грузовики не могли проехать по трассе из-за просадки дорожного полотна. В нем сформировались две поперечные трещины. Их толщина составила от 15 до 70 см на всю ширину проезжей части. К аварийности объекта привели обильные осадки.

"Зенит" проиграл "Сочи" со счетом 1:2.

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