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В Сочи дорожные службы начали ремонт пострадавшей от оползня трассы на Мамайском перевале
Сегодня, 9:39
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В Сочи дорожные службы начали ремонт пострадавшей от оползня трассы на Мамайском перевале

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На дороге организовано реверсивное движение.

В Сочи дорожные службы начали ремонт пострадавшей от оползня трассы на Мамайском перевале. Об этом журналистам сообщили представители управляющей компании "Черноморье". Сейчас специалисты организовали на участке автомобильной дороги Сочи- Джубга реверсивное движение.

В настоящее время движение грузового автотранспорта через Мамайский перевал приостановлено. Движение на пострадавшем участке идет по одной полосе. Силами ГИБДД организован реверс.

пресс-служба УК 

Напомним, что с понедельника движение в регионе остановлено. Грузовики не могли проехать по трассе из-за просадки дорожного полотна. В нем сформировались две поперечные трещины. Их толщина составила от 15 до 70 см на всю ширину проезжей части. К  аварийности объекта привели обильные осадки.

"Зенит" проиграл "Сочи" со счетом 1:2.

Фото и видео: Telegram / 

Теги: джугба, мамайский перевал, оползень, сочи
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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