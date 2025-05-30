Житель Сочи пытался сбыть 1 тыс. фальшивых долларов США

В Краснодарском крае полиция пресекла обман при продаже иностранной валюты.

Россиянин пытался сбыть одну тысячу фальшивых американских долларов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов страны через социальные сети. Полицейские пояснили, что задержали с поличным 30-летнего жителя из города Сочи. Мужчина предлагал обменять иностранную валюту по выгодному курсу. Под видом покупателя выступил один из сотрудников МВД РФ. При сбыте фальшивых банкнот злоумышленник был задержан. Правоохранительные органы изъяли у него десять фальшивых стодолларовых купюр. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Речь идет об изготовлении, хранении, перевозке и сбыт поддельных денежных средств. Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае признания судебной инстанцией вины преступника, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Фото и видео: МВД Медиа