В Смольном проверили строительство соцобъектов в двух районах Петербурга

Выездное совещание по вопросам строительства инфраструктуры в Московском и Калининском районах провел вице-губернатор Николай Линченко.

Сначала вице-губернатор посетил строящуюся школу на 825 мест, расположенную у дома 58А на проспекте Космонавтов, готовую на 52%. Работы ведутся с опережением графика: школа откроет свои двери уже 1 сентября.

Будущий перинатальный центр на территории Родильного дома №9 рассчитан на 270 коек. Объект сейчас готов на 90%, ведутся отделочные работы.

С учетом оптимизации производственных процессов, а также взаимодействия СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", подрядной организации и всех задействованных сторон – срок завершения работ на объекте составляет шесть месяцев.

Последней точкой проверки для вице-губернатора стал больничный корпус с надстройкой для СПб ГБУЗ "Клиническая больница Святителя Луки". Объект на Чугунной улице уже готов на 80-90%.