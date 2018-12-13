В Смольном призвали петербуржцев не давать денег чайным промоутерам и ростовым куклам

Более действенных мер по борьбе с мошенниками администрация Санкт-Петербурга пока что не придумала

В Смольном впервые официально прокомментировали проблему агрессивных промоутеров в центре Санкт-Петербурга. В интервью "Росбалту" аппарат губернатора рассказал о мерах борьбы с впаривателями чая и фотошантажистами. По словам чиновников, с ростовыми куклами и промоутерами борется некая "туристическая полиция". Сколько конкретно сотрудников полиции ведут эту нелегкую борьбу, не уточняется.

Правительство города и правоохранительные органы принимают адекватные меры для того, чтобы сделать жизнь горожан и гостей комфортной и безопасной. В центральных районах города, в том числе на Невском проспекте действует туристическая полиция.

В администрации призвали петербуржцев и гостей города не поощрять уличных мошенников. Людям порекомендовали не жертвовать деньги даже самым милым ростовым куклам, а также обходить стороной чайных промоутеров.

К сожалению, только с помощью сотрудников полиции данную проблему решить невозможно. И на каждом шагу сотрудника полиции поставить невозможно. Многое зависит от каждого из нас. Давайте не будем поощрять „зебр" и давать им деньги на корм. А прежде чем идти на бесплатную дегустацию чая, вспомним о бесплатном сыре в мышеловке

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