В Смольном опровергли информацию об уходе Беглова с поста губернатора

В четверг, 27 августа, в telegram-каналах растиражировали информацию о возможной отставки действующего губернатора Петербурга. Издание "Коммерсант" опубликовало официальный комментарий Смольного на этот счет.
Глава управления информации администрации Санкт-Петербурга и пресс-секретарь губернатора Александра Беглова Инна Карпушина ответила, что администрация "не считает возможным участвовать в интерпретации предположений". Информацию об отставке никто не подтвердил, но и не опроверг.
Ранее мы писали, что эксперт отметил преимущества партии "Новые люди".
Фото: Александр Беглов / Вконтакте
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