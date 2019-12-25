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В Смольном опровергли информацию об уходе Беглова с поста губернатора
Сегодня, 18:59
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smirenny

В Смольном опровергли информацию об уходе Беглова с поста губернатора

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В интернете появилась информация, что губернатору могут предложить другое место работы.

В четверг, 27 августа, в telegram-каналах растиражировали информацию о возможной отставки действующего губернатора Петербурга. Издание "Коммерсант" опубликовало официальный комментарий Смольного на этот счет. 

Глава управления информации администрации Санкт-Петербурга и пресс-секретарь губернатора Александра Беглова Инна Карпушина ответила, что администрация "не считает возможным участвовать в интерпретации предположений".  Информацию об отставке никто не подтвердил, но и не опроверг.

Ранее мы писали, что эксперт отметил преимущества партии "Новые люди".

Фото: Александр Беглов / Вконтакте

Теги: комментарий смольного, отставка, официальный комментарий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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