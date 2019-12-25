В Смольном опровергли информацию об уходе Беглова с поста губернатора

В интернете появилась информация, что губернатору могут предложить другое место работы.

В четверг, 27 августа, в telegram-каналах растиражировали информацию о возможной отставки действующего губернатора Петербурга. Издание "Коммерсант" опубликовало официальный комментарий Смольного на этот счет.

Глава управления информации администрации Санкт-Петербурга и пресс-секретарь губернатора Александра Беглова Инна Карпушина ответила, что администрация "не считает возможным участвовать в интерпретации предположений". Информацию об отставке никто не подтвердил, но и не опроверг.

Ранее мы писали, что эксперт отметил преимущества партии "Новые люди".

Фото: Александр Беглов / Вконтакте