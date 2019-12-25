Эксперт отметил преимущества партии "Новые люди"

По сравнению с другими новыми партиями у "Новых людей" есть программа, считают эксперты.

Четыре новые партии провели круглый стол в Экспертном институте социальных исследований. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что наиболее проработанная программа у партии "Новые люди".

По словам экспертов, появление новых партий накануне выборов в Госдуму ― закономерно, тем более что партийный состав Думы не менялся с 2007-го года. Однако наиболее проработанная программа по реальным проблемам лишь у "Новых людей", отмечают эксперты. С другой стороны, речь возможно в разных подходах. Остальные новые партии ― "За правду", "Зеленая альтернатива", "партия Прямой демократии".

В чем "Новые люди" действительно несколько обогнали конкурентов, так это в разворачивании региональной сети: "Партия прямой демократии" сосредоточилась на интернете, а "экологи" и "прилепинцы" пока уступают конкурентам в "региональным покрытии". говорится в сообщении.

Однако по итогам единого дня голосования 13 сентября все партии получат право выдвигать кандидатов на выбору в Госдуму и без подписей.

Фото: Д. Иванов / Википедия