В Смольном оценили ход работ на станциях метро Фрунзенского радиуса

Выездное совещание под землей провел вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Представители Смольного, "Метростроя", петербургского метро, руководители КРТИ, комитета по транспорту и другие участники совещания 31 мая оценили ход работ на станции метро "Проспект Славы".

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в среду была изучена станция "Дунайский Проспект". В настоящее время здесь завершены работы по сооружению внутренних конструкций и конструкций лестничных маршей станции, ведется облицовка стен и полов.

На станции метро "Проспекте Славы" на 90% выполнена отделка пассажирских зон, завершается возведение перекрытий выхода из подземного перехода. Вестибюль станции будет украшать панно "Афганистан". Оно уже доставлено на стройплощадку, скоро начнется его монтаж.

На третьей станции Фрунзенского радиуса ("Южная") заканчиваются внутренняя отделка и облицовка станции, монтаж систем канализации и вентиляции.

Фото: gov.spb.ru