В Смольном доложили о завершающем этапе реставрации храма на Гутуевском острове

Специалисты приступили к воссозданию полностью утраченных фрагментов монументальной живописи в церкви Богоявления.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий лично проинспектировал ход реставрационных работ в церкви Богоявления, расположенной на Гутуевском острове. Этот объект культурного наследия регионального значения находится в процессе восстановления с 2017 года, финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета в рамках программы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Очень важно, что все работы, которые проводятся сегодня на объекте – делаются по самым высоким стандартам качества. В настоящее время специалисты разрабатывают эскизы в цветах и тонах, соответствующих историческому авторскому решению. Впереди восстановление изображений образов святых, размещающихся на арках приделов храма Владимир Омельницкий, вице-губернатор

За прошедший период реставраторы выполнили комплекс работ по укреплению конструкций главного купола, купола придела Святого Николая и купола придела Святого Иоанна Постника. Специалистам удалось сохранить и укрепить все участки оригинальной живописи в интерьерах храма, а также восполнить утраченные фрагменты грунтового и красочного слоев.

Фото: Telegram / Владимир Омельницкий