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В Смольном рассказали об опасности зимней подкормки уток‍
Вчера, 18:53
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nadiputintseva
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В Смольном рассказали об опасности зимней подкормки уток‍

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Эксперты заверили жителей города, что не нужно бежать спасать уток и лебедей.

28 февраля в Смольный заявил, что петербургские утки не нуждаются в человеческой помощи. Жителей города уверяют, что с птицами все будет в порядке, пока в городе есть незамерзшие водоемы.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга попросил переживающих горожан не беспокоиться за уток. Орнитологи заявили, что если птицы не захотели улететь в Европу, значит им комфортно и тут. Птицы способны даже сейчас переместиться  в более подходящее для обитание место.

В Смольном также отметили, что подкормка птиц может задержать особей, которые всегда улетают с наступлением морозов. Ранее Piter.tv рассказывал, что горожане заметили на Васильевском острове лебедя. Зоологи ответили, что птица в помощи не нуждается.

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Теги: зимовка птиц в петербурге , новости спб , утки не улетели зимовать
Категории: Новости СПб

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