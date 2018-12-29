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В Смольном прошло ночное совещание из-за снега
Сегодня, 15:10
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TretyakovaS

В Смольном прошло ночное совещание из-за снега

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Суббота 19 января стала рабочим днем для коммунальных служб.

В Смольном обсудили осадки последних дней в Петербурге. В результате экстренного ночного совещания был введен режим повышенной готовности для территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Продлится он до 9 часов утра 20 января. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В ночь с 18 на 19 января главы всех районов Северной столицы собрались в Смольном, чтобы обсудить последствия снегопада. В Смольном главам районов дали совет амим пройтись пешком до больниц, школ, детских садов и оценить уборку. 

Также в ходе совещания было отмечено, что уборочной техники не хватает, однако важной в этой истории остается чистота улиц. 

Теги: новости петербурга, новости спб, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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