В Смольном прошло ночное совещание из-за снега

Суббота 19 января стала рабочим днем для коммунальных служб.

В Смольном обсудили осадки последних дней в Петербурге. В результате экстренного ночного совещания был введен режим повышенной готовности для территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Продлится он до 9 часов утра 20 января. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В ночь с 18 на 19 января главы всех районов Северной столицы собрались в Смольном, чтобы обсудить последствия снегопада. В Смольном главам районов дали совет амим пройтись пешком до больниц, школ, детских садов и оценить уборку.

Также в ходе совещания было отмечено, что уборочной техники не хватает, однако важной в этой истории остается чистота улиц.