В Смольном обсудили финансирование культурного форума-2019

В Правительстве Северной столице рассказали о планах и новшествах на ПМКФ в 2019 году.

В Смольном чиновники обсудили финансирование культурного форума в 2019 году. По данным от пресс-службы правительства, средства будут направлены на паритетной основе. Проект получит деньги из городского и федерального бюджета, а также других источников.

Администрация напомнила, что отвечает за мероприятие Министерство культуры, но организация события на должном уровне ложится на плечи руководства Петербурга. Также чиновники добавили, что необходимо активнее информировать население о предстоящих культурных бесплатных возможностях.

Планируется в 2019 году расширить программу. В частности, на форум приходится завершение 25-ой Театральной олимпиады. Напомним, что в прошлом году было проведено 415 событий на 163 площадках.

Культурный форум состоится с 14 по 16 сентября 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Открытый город" пустит петербуржцев в малодоступные дворцы города.

Фото: Piter.tv