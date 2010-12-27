Смольный сообщил, что петербургское метро не затопит

16 ноября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили, что работы на будущих станциях метро "Новокрестовская" и "Большой проспект" ведутся в соответствии с проектной документацией.
КРТИ ответили на сообщения в СМИ о том, что при строительстве туннелей и станций петербургской подземки использовался некачественный бетон. Также комитет назвал причину отсутствия на станции "Новокрестовская" гидрозатворов, которые должны предотвращать протечки.
При строительстве станции “Большой проспект” применялся бетон класса B25, который был предусмотрен рабочей документацией. Отсутствие затворов в перегонном тоннеле между станциями “Новокрестовская” и “Беговая” является проектным решением, обусловлено инженерно-геологическими условиями и техническими особенностями линии.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры