Смольный сообщил, что петербургское метро не затопит

КРТИ опроверг информацию о возникших проблемах при постройке новых станций метро.

16 ноября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили, что работы на будущих станциях метро "Новокрестовская" и "Большой проспект" ведутся в соответствии с проектной документацией.

КРТИ ответили на сообщения в СМИ о том, что при строительстве туннелей и станций петербургской подземки использовался некачественный бетон. Также комитет назвал причину отсутствия на станции "Новокрестовская" гидрозатворов, которые должны предотвращать протечки.