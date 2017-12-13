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В Следкоме заинтересовались видео с избиением бездомного в Петербурге

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В Следственном комитете проверят видео, на котором молодые люди избивают бездомного петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следкоме России проверят видео, на котором молодые люди избивают бездомного петербуржца. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Piter.tv писал, что В сети опубликовали видео, где жестоко избивают бездомного петербуржца.  


Видео: Telegram-канал 2ch

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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