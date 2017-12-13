В Следкоме России проверят видео, на котором молодые люди избивают бездомного петербуржца. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Piter.tv писал, что В сети опубликовали видео, где жестоко избивают бездомного петербуржца.
Видео: Telegram-канал 2ch
Сегодня, 19:13
251
В Следкоме заинтересовались видео с избиением бездомного в Петербурге
В Следственном комитете проверят видео, на котором молодые люди избивают бездомного петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Следкоме России проверят видео, на котором молодые люди избивают бездомного петербуржца. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу ведомства.