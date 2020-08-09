В Сысерти стартовал проект "Лето на заводе"

Старинный уральский завод, заброшенный около 30 лет назад, превратили в креативное пространство

Теперь на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых–Соломирских, основанного в 1723 году, в выходные дни можно будет увидеть артистов и театральные представления, принять участие в мастер-классах и посетить разнообразные лекции.

Проект "Лето на заводе" был поддержан Фондом президентских грантов и Агентством стратегических инициатив. В течение двух первых летних месяцев организаторы и волонтеры жили в палаточном лагере рядом с заводом, занимаясь благоустройством. За это время здесь появились сцена, коворкинг и фуд-корт.

По словам создателей проекта, они хотели показать, как территории заводов, утративших свою актуальность, могут существовать сегодня, и дать заводам новую жизнь.

Видео: YouTube / ОТВ Екатеринбург