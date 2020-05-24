В Швеции запустили первую сеть 5G

Tele2 на один день опередила своих конкурентов.

В воскресенье, 24 мая, шведская телекоммуникационная компания Tele2 запустила первую в Швеции сеть мобильной связи 5G. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Первые мачты 5G появились в Стокгольме, Гетеборге и Мальмё. Глава компании Андерс Нильссон сказал, что испытывает чрезвычайную гордость за то, что его компания открыла "врата в то, что станет первой в Швеции настоящей и самой всеобъемлющей сетью 5G".

Tele2 на один день опередила своих конкурентов из Telia и Ericsson. Открытие мачт первых запланировано на понедельник в Гётеборге и Мальмё.

Видео: YouTube / Nokia