В Шушарах вооруженные грабители связали мужчину электропроводом

Житель Шушар подвергся разбойному нападению. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Мужчина рассказал правоохранителям, что 1 февраля четверо мужчин вломились в его квартиру в Вилеровском переулке, где угрожая ножом, связали его электрическим проводом, после чего похитили пять тысяч рублей, банковскую карту, два мобильных телефона, документы и компьютерную технику.
Злоумышленники скрылись с места преступления. Точная сумма ущерба неизвестна.
Возбуждено уголовное дело.
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