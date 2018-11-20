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В Шушарах вооруженные грабители связали мужчину электропроводом
Сегодня, 19:33
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TretyakovaS

В Шушарах вооруженные грабители связали мужчину электропроводом

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Потерпевший лишился пяти тысяч рублей, банковской карты, двух мобильных телефонов и компьютерной техники.

Житель Шушар подвергся разбойному нападению. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина рассказал правоохранителям, что 1 февраля четверо мужчин вломились в его квартиру в Вилеровском переулке, где угрожая ножом, связали его электрическим проводом, после чего похитили пять тысяч рублей, банковскую карту, два мобильных телефона, документы и компьютерную технику.

Злоумышленники скрылись с места преступления. Точная сумма ущерба неизвестна. 

Возбуждено уголовное дело. 

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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