В Шушарах нашли девочку, сбежавшую с берегов Амура

Девочка находится в розыске с 3 августа.

Утром 10 августа на Изборской улице полицейские задержали 14-летнюю девочку. Выяснилось, что она находилась в розыске как лицо, утратившее связь с родственниками. Об этом пишет "Конкретно.ру".

Розыскное дело правоохранители Амурской области завели еще 3 августа. Сейчас выясняется, как подросток пересек всю Россию.

Об установлении местонахождения девочки сообщено инициатору розыска, розыскное дело прекращено.

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