В "Севкабель Порт" откроется инсталляция памяти пропавших детей

Инсталляция проработает до конца мая.

В среду, 25 мая, в пространстве "Севкабель Порт" откроется инсталляция "На грани" от поискового отряда "ЛизаАлерт". Об этом сообщили волонтеры в группе отряда.

25 мая во всём мире считается днём пропавших детей. Напоминанием о том, как хрупка жизнь маленького человека и как важно её беречь. 1790 имён детей, которых искали добровольцы петербургского отряда. Лица поисковиков. Их пронзительные рассказы о собственном опыте. Горечь потерь. Радость побед. Эмоции и силы на грани возможного. указано в сообщении

Инсталляция проработает до конца мая по адресу Кожевенная линия, 40.

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Фото: Вконтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер