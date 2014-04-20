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В Петербурге три недели ищут пропавшую 19-летнюю девушку
Сегодня, 8:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге три недели ищут пропавшую 19-летнюю девушку

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Если кто-то знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или "112".

Полицейские и волонтёры уже три недели ищут пропавшую 19-летнюю девушку, которая перестала выходить на связь 1 апреля. О помощи просят в сообществе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Девушку ищут не только в Петербурге, но и в Москве. Её рост составляет 155 сантиметров, у неё худощавое телосложение, карие глаза и тёмные волосы. Последний раз её видео в джинсах, ботинках и шубе, с собой был рюкзак.

Если кто-то знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или "112".

Ориентировка: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: лизаалерт, поиск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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