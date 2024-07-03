В Северной столице завершился официальный сезон белых ночей

Петербуржцы могут увидеть каждый момент ушедшего сезона – с 11 июня до 2 июля в ролике от Лахта Центра.

В Петербурге сегодня завершился официальный сезон белых ночей. Он длился с 11 июня. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В социальных сетях Лахта Центра выложили видео с камер наблюдения, установленных на самом высоком здании в Северной столице. Петербуржцы могут увидеть каждый момент ушедшего сезона – с 11 июня до 2 июля. Целых три недели уместились всего лишь в одну минуту.

Белые ночи — это ночи, в течение которых естественное освещение остается высоким, вся ночь состоит лишь из сумерек. Это время считается любимым у жителей и туристов.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр