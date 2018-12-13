В Северной столице задержали угонщиков автомобилей

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские Петербурга задержали мужчин, подозреваемых в совершении нескольких угонов.

Сообщается, что 2 мая в полицию Красносельского района обратился местный житель. 24-летний мужчина попросил привлечь к ответственности знакомого, который похитил Volkswagen Polo. Автомобиль принадлежал частной компании.

42-летний гражданин был задержан, украденное авто передали законному владельцу.

30 апреля уже в Тосненском районе 39-летний злоумышленник угнал Opel Vectra, чтобы покататься. Машина была найдена 8 мая в Колпино. Угонщик находится под подпиской о невыезде.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.