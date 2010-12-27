В Северной столице выберут лучший метод использования искусственного интеллекта в нефтедобыче

Организаторами конкурса выступили научно-технический центр "Газпром нефти" и компания "Иннопрактика".

В Петербурге запустили конкурс на лучший метод использования искусственного интеллекта в нефтедобыче. Организаторами мероприятия стали научно-технический центр "Газпром нефти" и компания "Иннопрактика". Об этом сообщает "78" со ссылкой на пресс-службу научно-технического центра.

Цель конкурса - найти способы использования технологий машинного обучения для повышения эффективности нефтедобычи. Участниками смогут стать специалисты по машинному обучению и студенты, обучающиеся в сфере информационных технологий и нефтяной отрасли.

Длительность конкурса составит три месяца. Он будет состоять из летней и осенней сессий, в каждой из которых семь победителей получат денежные призы. Общий призовой фонд конкурса превышает 1,5 млн рублей. Итоги подведут в Петербурге 1 декабря.