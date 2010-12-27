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В Северной столице стартовал парад ВМФ
Сегодня, 11:20
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TretyakovaS
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В Северной столице стартовал парад ВМФ

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Парад кораблей ВМФ стартовал в Петербурге, а также началась концертная программа в честь праздника на Дворцовой площади.

Морской парад в честь дня ВМФ России стартовал в Петербурге. Об этом пишет "78".

Отметим, что парад проходит одновременно в Петербурге и Кронштадте. В нем принимают участие  41 боевой корабль, 38 самолётов и вертолётов, а также более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов.

Помимо этого, началась праздничная концертная программа на Дворцовой площади. Сегодня вечером на сцене появятся народные артисты РФ Александр Розенбаум и Олег Газманов, заслуженный артист РФ Евгений Дятлов, а также "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецкого". 

Ранее на сайте: Петербуржцы штурмовали вагоны метро, чтобы успеть на парад ВМФ

Фото: ВКонтакте/Татьяна Слизких

Теги: в северной столице стартовал парад вмф , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб Картина дня

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