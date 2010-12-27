В Северной столице стартовал парад ВМФ

Парад кораблей ВМФ стартовал в Петербурге, а также началась концертная программа в честь праздника на Дворцовой площади.

Морской парад в честь дня ВМФ России стартовал в Петербурге. Об этом пишет "78".

Отметим, что парад проходит одновременно в Петербурге и Кронштадте. В нем принимают участие 41 боевой корабль, 38 самолётов и вертолётов, а также более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов.

Помимо этого, началась праздничная концертная программа на Дворцовой площади. Сегодня вечером на сцене появятся народные артисты РФ Александр Розенбаум и Олег Газманов, заслуженный артист РФ Евгений Дятлов, а также "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецкого".

Ранее на сайте: Петербуржцы штурмовали вагоны метро, чтобы успеть на парад ВМФ.

Фото: ВКонтакте/Татьяна Слизких