В Северной столице проходит чемпионат города по вейкборду

Спортсмены будут бороться за призовой фонд и баллы международного рейтинга.

В воскресенье, 24 февраля в петербургском бассейне Межвузовского учебного центра проходит зимний чемпионат Петербурга по вейкборду "Kingwinch Winter Challenge - 2019".

Призовой фонд составляет 200 тысяч рублей.

На чемпионате будут выступать спортсмены из России и ближнего зарубежья. Также будут проходить заезды в мужском и женском зачетах, в категории Amateurs независимо от стажа катания могут побороться начинающие.

Зимний чемпионат Петербурга по вейкборду "Kingwinch Winter Challenge - 2019" включен в перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города. Соревнование получило аккредитацию международной федерации воднолыжного спорта IWWF, поэтому все победители и призёры получат баллы мирового рейтинга.

Соревнования проходят на Новоизмайловском проспекте, 16, начало в 12:30, вход свободный. Победителей наградят в пространстве KOD на улице Комсомола, оно начнется в 19:00.