В Северной столице изъяли 160 тысяч контрафактных учебников

Ущерб издателю оценили примерно в миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Парголово 13 апреля сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с 160 тысячами контрафактных учебников. Книги пришлось изъять. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили нелегальный оборот контрафактных учебников с незаконным использованием товарных знаков. Права на них принадлежат одному из издательств.

Ущерб издателю был оценен в миллион рублей, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".