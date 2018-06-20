За пять лет в "Северной долине" построят 7 садиков и 8 школ

В данный момент на территории ЖК работают пять детских садов и две школы.

До 2024 года в жилом комплексе "Северная долина" в Выборгском районе Санкт-Петербурга появятся 7 детских садов и 8 школ. Об этом сообщили в Смольном после визита вице-губернатора города Николая Линченко на строительные объекты.

В ближайшие время к эксплуатации подготовят детский сад на 220 мест и школу на 825 мест на улице Фёдора Абрамова. По словам подрядчика, работы над объектами идут по графику, и он будет готов принять первых учеников уже 1 сентября.

В данный момент на территории ЖК работают пять детских садов и две школы. Всего до 2024 года в "Северной долине" планируется построить семь детских садов и восьми школ, взрослую и детскую поликлинику, отделение полиции и пожарное депо.

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Фото: Piter.TV