Жилком проверил, как в Красногвардейском районе ремонтируют крыши

В субботу, 13 апреля Жилищный комитет Петербурга и Фонд капремонта провели объезд объектов, входящих в краткосрочный план региональной программы капремонта в 2019 году.

В субботу, 13 апреля Жилищный комитет Петербурга и Фонд капремонта провели объезд объектов, входящих в краткосрочный план региональной программы капремонта в 2019 году.

Всего было осмотрено три крыши в Красногвардейском районе — дома №3/2 и 4 на Среднеохтинском проспекте и №16 по Конторской улице.

В обходе приняли участие врио председателя жилищного комитета Василий Осипов, представители фонда капремонта и глава района Евгений Разумишкин.

Как рассказали в Жилкоме, по всем адресам работы ведутся с опережением графика. На металлических кровлях дома 4 по Среднеохтинскому и на Конторской на половину закончен демонтаж.

На мягкой крыше дома 3/2 по Среднеохтинскому кровлю демонтажные работы выполнены на 65%, стяжка обустроена на 65%, 1-й слой — также на 65%.

В текущем году планируется отремонтировать 1747 домов на сумму около 9,5 млрд рублей.