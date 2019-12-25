Жилком просит Смольный выделить ещё 20 млрд рублей в 2022 году

Около 3 млрд рублей позволят не повышать взносы на капремонт.

Жилищный комитет Петербург просит Смольный выделить ещё 20 млрд рублей в следующем году. Об этом заявил заместитель председателя ведомства Роман Канивцов на нулевых чтениях городского бюджета в Законодательном собрании.

Около 3 млрд рублей позволят не повышать взносы на капремонт. Еще 5 млрд рублей ведомство намерено потратить на приобретение жилья. И 11 млрд рублей пойдут на покрытие разницы в тарифах на тепло в домах. По словам зампредседателя, в этом году данная статья была секвестирована.

Ранее мы писали, что в 2022 году тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут вырасти на 3,5%.

Фото: Piter.tv