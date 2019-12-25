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Жилком просит Смольный выделить ещё 20 млрд рублей в 2022 году
Сегодня, 15:13
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Жилком просит Смольный выделить ещё 20 млрд рублей в 2022 году

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Около 3 млрд рублей позволят не повышать взносы на капремонт.

Жилищный комитет Петербург просит Смольный выделить ещё 20 млрд рублей в следующем году. Об этом заявил заместитель председателя ведомства Роман Канивцов на нулевых чтениях городского бюджета в Законодательном собрании. 

Около 3 млрд рублей позволят не повышать взносы на капремонт. Еще 5 млрд рублей ведомство намерено потратить на приобретение жилья. И 11 млрд рублей пойдут на покрытие разницы в тарифах на тепло в домах. По словам зампредседателя, в этом году данная статья была секвестирована.

Ранее мы писали, что в 2022 году тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут вырасти на 3,5%.

Фото: Piter.tv

Теги: жилком, нулевые чтения, финансирование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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