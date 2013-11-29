В Сети разместили видео со съемок «Тора» с летающей Натали Портман

В новом фильме актриса сыграет роль Женщины-Тора.

В Сеть выложили видео со съемок блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром" с Натали Портман. На видео актрису, которая играет роль доктора наук Джейн Фостер - возлюбленную Тора поднимают на высоту нескольких метров, пока та бьется в конвульсиях.

Сюжет четвертого "Тора" пока не раскрывается. Известно лишь то, что в продолжении в новой ленте героиня Портман предстанет перед зрителями в новом образе – Женщины-Тора. Согласно комиксам, Джейн смогла поднять молот Мьёльнир, после того как Тор оказался его недостоин.

Выход картины запланирован на 11 февраля 2022 года.

Видео: Twitter / @lovethundernews