В Сети очевидцы опубликовали видео страшного пожара на бульваре Трудящихся

Огонь тушили 17 пожарных.

Накануне, 13 ноября, на бульваре Трудящихся произошел пожар, в результате которого выгорела обстановка площадью 16 метров. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на верхнем этаже дома. Огонь тушили 17 спасателей на четырех спецмашинах. Пламя локализовали к 15:54.

Очевидцы отметили, что соседей напугали черные клубы дыма. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Союзном проспекте из горящей квартиры вынесли двух котов.

Фото: Telegram / Мегаполис