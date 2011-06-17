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В Сети очевидцы опубликовали видео страшного пожара на бульваре Трудящихся

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Огонь тушили 17 пожарных.

Накануне, 13 ноября, на бульваре Трудящихся произошел пожар, в результате которого выгорела обстановка площадью 16 метров. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на верхнем этаже дома. Огонь тушили 17 спасателей на четырех спецмашинах. Пламя локализовали к 15:54. 

Очевидцы отметили, что соседей напугали черные клубы дыма. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Союзном проспекте из горящей квартиры вынесли двух котов.

Фото: Telegram / Мегаполис

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Категории: Происшествия, Лента новостей,

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