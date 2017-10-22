В Сестрорецке мужчина получил ожоги из-за взрыва самогонного аппарата

Мужчина получил ожоги из-за пожара, к которому привела поломка самогонного аппарата

22 октября в Сестрорецке мужчина получил ожоги 2-3 степени в результате пожара, который случился после взрыва самогонного аппарата, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Известно, что около 15:00 после хлопка произошло возгорание на улице Володарского. Участок в 10 квадратных метров пожарные потушили за пол часа. Как сообщается, окно в квартире вынесло в результате разгерметизации. В квартире находился 43-летний мужчина, которого с ожогами госпитализировали в больницу.

Пользователи соцсетей обсуждали версию, что вызван в результате утечки газа, но после проверки труб и прочего оборудования бригада газовщиков опровергла эту версию.

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