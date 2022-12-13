В Сестрорецке прошли похороны экс-главы УГИБДД Сергея Бугрова

В Сестрорецке в Петропавловской церкви прошло отпеваниe Сергея Бугрова.

В Сестрорецке в Петропавловской церкви прошло отпевание экс-начальника УГИБДД по городу и области Сергея Бугрова. Церемония состоялась 3 марта, на ней присутствовали представители городской администрации, пишет "Фонтанка".

Так, на церемонии было много людей, парковочных мест не хватало. Подъезды к церкви с утра перекрыли. Из церкви гроб повезли на кладбище.

Руководитель родился в 1957 году в посёлке Песочное. С1981 года проходил службу в ГАИ, спустя 20 лет возглавил местное Управление ГИБДД.

От должности Бугров было освобождён в 2015 году по приказу президента. Затем он начал работу в одной из структур "Газпрома". Последние годы провёл в Репино.

Фото: Piter.tv