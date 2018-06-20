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В Сестрорецке из магазина похитили банкомат
Сегодня, 12:01
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TretyakovaS

В Сестрорецке из магазина похитили банкомат

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Неизвестным досталось более 243 тысяч рублей.

В Сестрорецке из магазина украли банкомат. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 20 апреля апреля из магазина на Приморском шоссе в Сестрорецке вынесли банкомат банка "Московский". Злоумышленники проникли в магазин при помощи взлома входной двери. Вскрытый терминал нашли полицейские в лесопарковой зоне.  В банкомате находились 243,5 тысячи рублей. 

Магазин оборудован камерами наблюдения, данные изучают следователи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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