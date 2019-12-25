В Сертолово задержали иностранку, которая торговала людьми

Женщина находилась в международном розыске. Полицейские задержали ее накануне.

В Ленобласти поймали гражданку среднеазиатского государства, которая четыре года находилась в международном розыске. Ее подозревают в торговле людьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Женщину задержали ранним утром в субботу, 17 июля, в поселке Сертолово Это произошло у дома № 7 по улице Молодцова.. Сейчас мигрантка находится в отделе полиции.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Латышских Стрелков иностранец изнасиловал школьницу. Заявление в правоохранительные органы подала мама девочки.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГУ МВД по России