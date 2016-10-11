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В Сертолово Lexus насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу вне "зебры"
Сегодня, 20:56
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TretyakovaS
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В Сертолово Lexus насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу вне "зебры"

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Вечером, 3 ноября в Сертолово автомобиль Lexus насмерть сбил пешехода, переходившего в неположенном месте.

Вечером 3 ноября в Сертолово автомобиль Lexus насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.Об этом пишет "47 news".

Трагедия произошла в 18:20 на 30 километре дороги "Парголово - Огоньки" в микрорайоне "Черная Речка".

За рулем элитной иномарки находился 55-летний мужчина. Столкновение автомобиля и пешехода произошло вне "зебры".

От полученных травм пешеход скончался.

На данный момент устанавливается личность погибшего.  
 

Теги: дтп , дтп спб , новости ленобласти , новости петербурга , происшествия
Категории: Новости СПб

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