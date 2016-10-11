В Сертолово Lexus насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу вне "зебры"

Вечером, 3 ноября в Сертолово автомобиль Lexus насмерть сбил пешехода, переходившего в неположенном месте.

Вечером 3 ноября в Сертолово автомобиль Lexus насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.Об этом пишет "47 news".



Трагедия произошла в 18:20 на 30 километре дороги "Парголово - Огоньки" в микрорайоне "Черная Речка".



За рулем элитной иномарки находился 55-летний мужчина. Столкновение автомобиля и пешехода произошло вне "зебры".



От полученных травм пешеход скончался.



На данный момент устанавливается личность погибшего.

