Вечером 3 ноября в Сертолово автомобиль Lexus насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.Об этом пишет "47 news".
Трагедия произошла в 18:20 на 30 километре дороги "Парголово - Огоньки" в микрорайоне "Черная Речка".
За рулем элитной иномарки находился 55-летний мужчина. Столкновение автомобиля и пешехода произошло вне "зебры".
От полученных травм пешеход скончался.
На данный момент устанавливается личность погибшего.
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В Сертолово Lexus насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу вне "зебры"
Вечером, 3 ноября в Сертолово автомобиль Lexus насмерть сбил пешехода, переходившего в неположенном месте.
Вечером 3 ноября в Сертолово автомобиль Lexus насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.Об этом пишет "47 news".