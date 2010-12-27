В Сертолово 10-летняя девочка погибла под колесами фургона на велопрогулке

В городе Сертолово в Ленобласти водитель фургона на регулируемом переходе насмерть сбил 10-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде в сопровождении взрослых.

В Сертолово водитель фургона на регулируемом переходе насмерть сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщает портал "47 news".

ДТП произошло вечером 21 апреля на 30 километре дороги "Парголово - Огоньки" в районе микрорайона "Черная Речка" Сертолово. Фургон "Пежо Бокстер", за рулем которого находился 68-летний водитель, наехал на 10-летнюю девочку на регулируемом переходе. Ребенок скончался по дороге в больницу.

Известно, что девочка была на улице в сопровождении взрослых. По предварительным данным, сзади на велосипедах ехали ее родители.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель якобы утверждает, что ехал на "зеленый", рассказали в дорожной полиции.