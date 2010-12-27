В Селезневском поселении Выборгского района назвали главные события года

Соответствующий текст был опубликован на сайте районной администрации.

Поселения Выборгского района Ленинградской области продолжают подводить итоги года. На этот раз о главных событиях в жизни своего муниципалитета рассказали представители администрации МО "Селезневское поселение". На первое место здесь поставили активные работы по благоустройству придомовых территорий и формированию комфортной городской среды.

В частности, в 2019 году в Селезневском поселении благоустроили двор у домов №8 и 8а на Центральной улице, а также общественную территорию около Дома Культуры.

Установлен спортивно-игровой комплекс для детей и подростков, асфальтирована автомобильная парковка. У подъездов установлены вазоны, скамейки и урны. В 2019 году благоустроена общественная территория на ул. Центральной, около Дома Культуры глава администрации Селезневского поселения Сергей Рыбников

Среди других достижений - работы по ремонту дворовой территории многоквартирного дома №13 по ул. Центральной (п. Селезнево), ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №4в п. Кондратьево, автомобильная дорога к котельной и канализационно-очистным сооружениям в п. Лужайка.

В Селезневском поселении рассказали и о главных планах по развитию в 2020 году. В нескольких поселках восстановят проезды к жилым домам, пройдет масштабный ремонт автодороги в поселке Кондратьево на Покровской улице. В Кондратьево и Большом Поле поставят новые игровые комплексы для детей.