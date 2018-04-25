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В Саратовской области огонь от горящей травы может перекинуться на село Багаевка

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В тушении природного пожара задействованы 3 единицы техники и 12 пожарных.

В Саратовской области, у села Багаевка горит трава. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на их дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Очевидцы сообщают, что огонь уже перекинулся на траву возле Елшанского кладбища. Площадь возгорания составляет 0,5 га. В тушении природного пожара задействованы 3 единицы техники и 12 пожарных. В ведомстве уточняют, что "ликвидация возгорания продолжается", селу Багаевка уже ничего не угрожает.

Огонь распространяется по балкам (овраг – ред.) и угрожает дачным массивам. Непосредственно селу Багаевка угрозы нет. Администрация направила трактор для опашки территории, кроме того, работают 3 пожарных расчета. Надеемся, что нам удастся отстоять дачи саратовцев от огня.

Исполняющий обязанности главы Саратовского района Андрей Шеметов

Ранее мы писали, что на Союзе Печатников загорелась квартира.

Видео: YouTube / Четвертая Власть, info info

Теги: горит трава возле елшанского кладбища , новости россии , огонь в саратовской области , село багаевка
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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